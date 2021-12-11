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Минсельхоз планирует исключить квартиры из программы сельской ипотеки в следующем году

Экономика
Минсельхоз планирует исключить квартиры из программы сельской ипотеки в следующем году
pixabay.com

Москва, 11 декабря. Министерство сельского хозяйства намерено исключить квартиры из программы сельской ипотеки. Эта мера должна способствовать развитию строительства частных домов, сообщает ТАСС.

В разработанном ведомством законопроекте также предусмотрены механизмы стимулирования кредитных организаций в работе по данному направлению. Минсельхоз планирует доработать порядок предоставления сельской ипотеки в начале следующего года.

В текущем году банки приняли более 200 тыс. заявок на сельскую ипотеку на сумму 485,5 млрд рублей. Выдано более 50 тыс. кредитов на 97,5 млрд рублей.

«Всего за 2020-2021 годы в банки поступило более 436 тыс. заявок на сельскую ипотеку на сумму 931,5 млрд рублей, из которых выдано более 96 тыс. кредитов на сумму 184,7 млрд рублей», — уточнили в пресс-службе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении дополнительных 16,9 млрд рублей на субсидирование программы «Сельская ипотека» и поддержку отечественных аграриев. Свыше 10,5 млрд поступят на частичное возмещение затрат на содержание и покупку кормов для крупного рогатого скота.

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