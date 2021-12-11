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Испытания модернизированного «Урагана» на платформе МАЗ-6317 стартовали в Белоруссии

Армия
Испытания модернизированного «Урагана» на платформе МАЗ-6317 стартовали в Белоруссии
wikimedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Минск, 11 декабря. В Белоруссии начались государственные испытания модернизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на автомобильной платформе МАЗ-6317.

Обновленный «Ураган» получил современные средства связи и автоматизации. За ходом испытаний наблюдал начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВС Белоруссии генерал-майор Геннадий Козловский. По его словам, РСЗО хорошо себя продемонстрировала и подтвердила заложенные характеристики.

Стоит отметить, что в конце ноября 2021 года на белорусском полигоне Обуз-Лесновский прошли испытания новой реактивной системы залпового огня ближнего радиуса действия «Флейта». РСЗО включает в себя пакет из 80 направляющих, которые предназначены для неуправляемых ракет калибра 80 миллиметров.

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белоруссия рсзо испытания ураган
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