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Юрист Киселева назвала два случая, когда не получится прописаться в собственной квартире

Общество
Юрист Киселева назвала два случая, когда не получится прописаться в собственной квартире
Невские Новости

Москва, 11 декабря. Ограничения на регистрацию в собственном жилье возможны в двух случаях, о них рассказала юрисконсульт вторичного рынка Наталья Киселева.

Прописаться нельзя в апартаментах, потому что они имеют статус нежилого помещения. Также не получится зарегистрироваться в домах, которые подлежат сносу.

«В этом случае, конечно, нужно учитывать, что ограничение на регистрацию возникает не с момента, когда дом появился в списках на реновацию или будущий снос, а с момента выхода конкретного постановления Правительства Москвы о сносе того или иного дома», — пояснила специалист изданию «Прайм».

Трудности могут возникнуть с регистрацией у собственника доли квартиры, если ее метраж не соответствует нормам жилой площади или если квартира считается спорной и стоит на учете в правоохранительных органах, пояснила юрист.

Члены Совета Федерации одобрили закон, снимающий с застройщика обязанность подавать заявление о регистрации права собственности на объект недвижимости. Сейчас заявление о кадастровом учете объекта направляется в Росреестр органом публичной власти, который ввел объект в эксплуатацию. Застройщик при этом должен самостоятельно обратиться за регистрацией прав на объект.

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квартира регистрация прописка
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