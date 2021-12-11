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Госдума может принять закон об ужесточении наказания для лихачей на дорогах в 2022 году

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 08:56
Общество
Госдума может принять закон об ужесточении наказания для лихачей на дорогах в 2022 году
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 11 декабря. Водителям, которые при управлении автомобилем создают опасность для остальных участников движения, могут на законодательном уровне ужесточить наказание. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

В частности парламентарий предлагает назначать лихачам на дорогах штрафы в размере 150 тысяч рублей. В случае, если к нарушителю применялось несколько штрафных санкций, депутат считает необходимым применять домашний арест.

«Это будет обсуждаться на экспертных площадках, которые утверждены в "Единой России", на координационном совете и на экспертном совете, после чего мы уже выйдем на внесение. Будем на наших площадках обсуждать инициативы с приглашенными экспертами», — проинформировал депутат.

Недавно стало известно, что МВД и Росстандарт начали разработку документа, который позволит дорожным камерам фиксировать опасное вождение и превышение средней скорости. Один из авторов действующего ГОСТа Григорий Шухман акцентировал внимание на необходимости тщательной проработки этой системы.

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