Харламов пошутил о разделе имущества с Асмус в ходе шоу Comedy Club

Москва, 11 декабря. Юморист Гарик Харламов в очередной раз затронул тему своего развода с актрисой Кристиной Асмус. В этот раз он пошутил в студии шоу Comedy Club.

Поводом для сарказма стала покупка исполнителя хита «Сияй» Ramil. Он приобрел дом для своих родителей. Ведущий Павел Воля решил спросить у своего коллеги, покупал ли он когда-нибудь такой щедрый подарок для близких людей. В ответ Харламов по привычке съязвил.

«Я бы не назвал это словом «подарил». Скорее «забрала», — пошутил шоумен.

Развод Асмус и Харламова произошел осенью прошлого года. Звездная пара прожила в браке восемь лет. За это время на свет появилась их общая дочь, с которой юморист до сих пор поддерживает отношения. В момент развода бывшие супруги уточнили, что скандальный фильм «Текст», в котором Асмус снялась полностью обнаженной, не сыграл роли при принятии решения. Просто в один момент знаменитости поняли, что им не по пути.

Несколько месяцев назад Харламов вышел в свет с новой девушкой Катериной Ковальчук. Асмус все время интригует своих поклонников возможными отношениями, однако публично ничего не подтверждает.