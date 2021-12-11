Депутата Заксобрания Камчатки Быкова поймали на крупной взятке

Петропавловск-Камчатский, 11 декабря. Валерий Быков, депутат законодательного собрания Камчатского края, обвиняется в получении взятки в размере 6,2 млн рублей. Параллельно с ним обвинения в посредничестве предъявлены его 44-летнему знакомому, сообщили в региональном СУ СК РФ.
Следствие склонно предполагать, что политик с помощью своего приятеля получил крупную взятку в период с октября по ноябрь 2018 года. Денежное вознаграждение парламентарию поступило от руководителя коммерческого предприятия. Последний предоставил Быкову долю в уставном капитале компании, составлявшую 4,5 млн рублей. Параллельно обвиняемому передали денежные средства в размере 1,7 млн рублей, за что экс-депутат обещал свою лояльность и покровительство.
Валерий Быков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ни бывший депутат, ни его 44-летний товарищ не признают свою вину. Сейчас уголовное дело передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Тем временем бывшего зампреда правительства Камчатки Валерия Карпенко оправдали по делу о взяточничестве. Соответствующий вердикт озвучил городской суд Петропавловска-Камчатского.