Торнадо в американском штате Арканзас унес жизни двух человек

Монетт, 11 декабря. Мощный торнадо обрушился на город Монетт в американском штате Арканзас. В результате стихийного бедствия погибло не менее двух человек. Об этом сообщил телеканал NBC.

Стихия обрушила дом престарелых из-за чего под завалами все еще находится около 20 человек. Информация об их состоянии не приводится. Еще пятеро смогли самостоятельно выбраться из-под руин обвалившегося здания.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Им на помощь приехали отряды спасателей из соседнего города. По данным телеканала, торнадо сорвал часть крыши и обрушил одно крыло пансионата.

Еще один разрушительный смерч недавно пронесся по штату Миссури. Телеканал CNN сообщил, что в результате разгула стихии разрушенными оказались почти все одноэтажные здания в населенном пункте Пардин, который находится в северо-востоке от Канзас-Сити.