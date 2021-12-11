Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 08:56
08:52
Шоу-бизнес
Харламов пошутил о разделе имущества с Асмус в ходе шоу Comedy Club
08:49
Происшествия
Депутата Заксобрания Камчатки Быкова поймали на крупной взятке
08:40
Происшествия
Торнадо в американском штате Арканзас унес жизни двух человек
08:36
Происшествия
Порядка 200 человек экстренно эвакуировали из иркутского ТЦ из-за пожара
08:31
Экономика
Юшков: попытки Польши обвинить Россию в манипулировании ценами на газ обречены на провал
08:31
Происшествия
Пожарные в Иркутске спасли двух кошек при помощи дыхательных аппаратов
08:30
Общество
Диетолог Мухина посоветовала бюджетные суперфуды для пожилых людей
08:29
Политика
Политолог Корнилов напомнил о замерзшем британце после «морозных» угроз Лондона
08:27
Спорт
Две передачи Овечкина и гол Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения «Питтсбургу»
08:19
Общество
Комитет природопользования зафиксировал тепловое загрязнение ручья Спартак в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Торнадо в американском штате Арканзас унес жизни двух человек

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 08:40
Происшествия
Торнадо в американском штате Арканзас унес жизни двух человек
pixabay.com  /  PD

Монетт, 11 декабря. Мощный торнадо обрушился на город Монетт в американском штате Арканзас. В результате стихийного бедствия погибло не менее двух человек. Об этом сообщил телеканал NBC.

Стихия обрушила дом престарелых из-за чего под завалами все еще находится около 20 человек. Информация об их состоянии не приводится. Еще пятеро смогли самостоятельно выбраться из-под руин обвалившегося здания.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Им на помощь приехали отряды спасателей из соседнего города. По данным телеканала, торнадо сорвал часть крыши и обрушил одно крыло пансионата.

Еще один разрушительный смерч недавно пронесся по штату Миссури. Телеканал CNN сообщил, что в результате разгула стихии разрушенными оказались почти все одноэтажные здания в населенном пункте Пардин, который находится в северо-востоке от Канзас-Сити.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Торнадо в американском штате Арканзас унес жизни двух человек
жертвы торнадо дом престарелых Арканзас последствия стихии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать