Порядка 200 человек экстренно эвакуировали из иркутского ТЦ из-за пожара

Иркутск, 11 декабря. Торговый центр «Версаль» загорелся в Иркутске. Во время пожара в здании находилось порядка 200 человек, которые были эвакуированы. Соответствующие данные привели в региональном МЧС.

Огнеборцам удалось ликвидировать пожар. Спасатели вскрывают элементы обшивки здания, проверяя на наличие скрытых очагов возгорания.

«На момент прибытия пожарных из здания были эвакуированы около 200 посетителей и работников ТЦ. Пожар ликвидирован работниками центра первичными средствами пожаротушения», — следует из сообщения ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неисправности электропроводки.

Тремя днями ранее в Братском районе Иркутской области был введен режим ЧС после аварии на ЛЭП. ЧП стало причиной отключения электричества почти у 500 местных жителей.