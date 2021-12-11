Юшков: попытки Польши обвинить Россию в манипулировании ценами на газ обречены на провал

Москва, 11 декабря. Варшава не сможет ничего добиться, обвиняя российский «Газпром» во влиянии на ценовую составляющую рынка голубого топлива. Уверенность в этом выразил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Безосновательность претензий Польши специалист объяснил тем, что поставки топлива «Газпром» проводит строго соблюдая все условия заключенных контрактов. Юшков подчеркнул, что на рынках Европы спрос на газ упал в связи с ростом рыночной стоимости. Он также уверен, что все нападки со стороны польских властей в скором времени просто «развалятся».

«В итоге газ так и не подешевел, и они пришли к отопительному сезону с меньшими объемами газа, чем в среднем в предыдущие годы…ЕС также активно выдавливал газ и уголь из энергобаланса. Они массово закрывали угольные и газовые электростанции, угольные шахты. Все это привело к дефициту», — пояснил Юшков в беседе с «Украина.ру».

Несколькими днями ранее Правительство Польши предпринимало отчаянные попытки добиться санкций против «Газпрома». Несмотря на все претензии Варшавы, в страну продолжает поступать достаточное количество голубого топлива. Более того, в прошлом месяце транзит газа вырос до максимального значения.