Пожарные в Иркутске спасли двух кошек при помощи дыхательных аппаратов

Иркутск, 11 декабря. Спасателям удалось реанимировать двух кошек при пожаре в многоквартирном доме в Ангарске. Потерявших сознание питомцев спасли благодаря дыхательным аппаратам, сообщили в региональном главке МЧС.

Когда вспыхнул пожар, жильцов в квартире не оказалось. После ликвидации огня спасатели увидели двух кошек, которые не подавали признаков жизни. Начальник караула решил вынести животных на улицу и оказать им первую помощь. Еще двух кошек из пылающей квартиры ранее спасли соседи.

«При помощи дыхательных аппаратов кошкам подавался воздух под давлением, а пожарные проводили непрямой массаж сердца. Через несколько минут животные задышали, а еще через некоторое время пришли в себя», — сообщили в ведомстве.

Двумя днями ранее сотрудники иркутского МЧС спасли попавшую в заснеженную ложбину собаку. Пес по имени Джек сопровождал группу туристов во время похода на Пик Черского.