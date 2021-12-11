Политолог Корнилов напомнил о замерзшем британце после «морозных» угроз Лондона

Москва, 11 декабря. Российский политолог Владимир Корнилов напомнил об иске британского военнослужащего к вооруженным силам своей страны после заявлений главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса о подготовке ведения маневров в условиях сильных морозов.

Уоллес прибыл с визитом в шведскую Лапландию и сказал, что войскам Соединенного Королевства необходимо проводить тренировки в условиях сорокаградусного мороза. По его мнению, только таким образом возможно противостоять интересам России в Арктике.

«Ага, на фоне иска его солдата Мвамбы, замерзшего во время службы в суровой Эстонии, это особо забавно слышать», — парировал Владимир Корнилов.

Эксперт тем самым напомнил о военнослужащем Чилеше Мвамба, который подал иск к минобороны Великобритании с требованием выплатить ему компенсацию в размере 1,13 млн долларов после трехнедельной командировки в Эстонии. Инцидент произошел в ноябре 2017 года, и, как выразился сам военнослужащий, серьезно подорвал его здоровье.

Недавно член Совета Федераций сенатор Ольга Ковитиди высказала свое мнение по поводу дальнейшего освоения Арктики. По ее словам, не исключено, что в регионе произойдет конфликт интересов со странами НАТО.