Две передачи Овечкина и гол Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения «Питтсбургу»

Вашингтон, 11 декабря. «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:4.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Дентон Хайнен, Брок Макгин, Каспери Капанен и Джефф Картер. За столичную команду голы на свой счет записали Евгений Кузнецов и Ларс Эллер. Две результативные передачи сделал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В текущем сезоне он набрал 43 очка (20 голов + 23 передачи) в 27 матчах. Кузнецов во встрече с «Питтсбургом» набрал 29-й результативный балл. Вратарь столичной команды Илья Самсонов сделал 29 сейвов.

В прошлом матче регулярного чемпионата НХЛ капитан «Вашингтона» также отличился результативными действиями. Его точный буллит принес победу столичной команде над «Анахаймом». Помимо этого, на счету Овечкина были две голевые передачи.