Эксперты издания «За рулем» перечислили ошибки во время «прикуривания» автомобиля

Москва, 11 декабря. Разрядившийся аккумулятор не рекомендуется запитывать от другой машины, если батарея села при попытках запуска двигателя. При таком условии виновата не АКБ, а мотор или другая часть автомобиля.

Также в начале не стоит присоединять к гнездам отрицательные клеммы. Если при подключенной минусовой фазы случайно прикоснуться положительным контактом к кузову может произойти короткое замыкание и как следствие пожар. Об этом пишут эксперты издания «За рулем».

Специалисты во время «прикуривания» советуют использовать не тонкий бытовой провод, так как он может расплавиться и обжечь владельца. Также эксперты акцентировали внимание на важности при подключении отрицательной фазы через элементы кузова. Это создаст балластное сопротивление и застрахует АКБ от перегорания.

Необходимость «прикурить» другую машину зачастую возникает в зимний период. Также во время холодов очень важно ответственно подойти к выбору незамерзающей жидкости. Автоэксперт Егор Васильев предостерег россиян от приобретения антифриза «на обочине».