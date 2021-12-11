Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 08:56
08:52
Шоу-бизнес
Харламов пошутил о разделе имущества с Асмус в ходе шоу Comedy Club
08:49
Происшествия
Депутата Заксобрания Камчатки Быкова поймали на крупной взятке
08:40
Происшествия
Торнадо в американском штате Арканзас унес жизни двух человек
08:36
Происшествия
Порядка 200 человек экстренно эвакуировали из иркутского ТЦ из-за пожара
08:31
Экономика
Юшков: попытки Польши обвинить Россию в манипулировании ценами на газ обречены на провал
08:31
Происшествия
Пожарные в Иркутске спасли двух кошек при помощи дыхательных аппаратов
08:30
Общество
Диетолог Мухина посоветовала бюджетные суперфуды для пожилых людей
08:29
Политика
Политолог Корнилов напомнил о замерзшем британце после «морозных» угроз Лондона
08:27
Спорт
Две передачи Овечкина и гол Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения «Питтсбургу»
08:19
Общество
Комитет природопользования зафиксировал тепловое загрязнение ручья Спартак в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эксперты издания «За рулем» перечислили ошибки во время «прикуривания» автомобиля

Общество
Эксперты издания «За рулем» перечислили ошибки во время «прикуривания» автомобиля
Инфореактор  /  pixabay.com

Москва, 11 декабря. Разрядившийся аккумулятор не рекомендуется запитывать от другой машины, если батарея села при попытках запуска двигателя. При таком условии виновата не АКБ, а мотор или другая часть автомобиля.

Также в начале не стоит присоединять к гнездам отрицательные клеммы. Если при подключенной минусовой фазы случайно прикоснуться положительным контактом к кузову может произойти короткое замыкание и как следствие пожар. Об этом пишут эксперты издания «За рулем».

Специалисты во время «прикуривания» советуют использовать не тонкий бытовой провод, так как он может расплавиться и обжечь владельца. Также эксперты акцентировали внимание на важности при подключении отрицательной фазы через элементы кузова. Это создаст балластное сопротивление и застрахует АКБ от перегорания.

Необходимость «прикурить» другую машину зачастую возникает в зимний период. Также во время холодов очень важно ответственно подойти к выбору незамерзающей жидкости. Автоэксперт Егор Васильев предостерег россиян от приобретения антифриза «на обочине».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Эксперты издания «За рулем» перечислили ошибки во время «прикуривания» автомобиля
автомобиль аккумулятор прикуривание
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать