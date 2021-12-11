Yahoo News Japan: императрица Японии Масако с детства питает страсть к русской зиме

Токио, 11 декабря. Нынешняя императрица Японии Масако в детстве несколько лет жила в Советском Союзе, ходила в русский детский сад и отлично говорила с детьми на одном языке. Об этом рассказала журналистка портала Yahoo News Japan.

Масако оказалась в России из-за службы своего отца. Он работал в японском министерстве иностранных дел и был назначен первым секретарем посольства в Москве. В 1965 году семья императрицы переехала в СССР. Масако тогда не было двух лет.

Через полгода японка начала ходить в городской детский сад в Москве и много времени проводила со своими русскими сверстниками. По словам родителей Масако, она быстро влилась в коллектив, поэтому было сложно с первого взгляда понять, какой она национальности.

«Масако освоилась с русским языком всего за три месяца, и постепенно дело дошло до того, что она начала говорить по-русски во сне», — рассказывала мать Масако Юмико.

При этом дома девочка разговаривала на японском. Через некоторое время родители с удивлением заметили, что их дочь буквально общается на двух языках.

Россия до сих пор ассоциируется у императрицы с холодами и зимними забавами. Так, она много времени каталась на лыжах, коньках и санках. В Москве японская семья прожила почти три года.

Недавно монарший двор в Японии поразил поступок одной из принцесс — Мако. Неожиданно она отказалась от королевских привилегий в пользу своего возлюбленного, с которым она вместе училась в университете.