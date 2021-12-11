Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 08:55
08:52
Шоу-бизнес
Харламов пошутил о разделе имущества с Асмус в ходе шоу Comedy Club
08:49
Происшествия
Депутата Заксобрания Камчатки Быкова поймали на крупной взятке
08:40
Происшествия
Торнадо в американском штате Арканзас унес жизни двух человек
08:36
Происшествия
Порядка 200 человек экстренно эвакуировали из иркутского ТЦ из-за пожара
08:31
Экономика
Юшков: попытки Польши обвинить Россию в манипулировании ценами на газ обречены на провал
08:31
Происшествия
Пожарные в Иркутске спасли двух кошек при помощи дыхательных аппаратов
08:30
Общество
Диетолог Мухина посоветовала бюджетные суперфуды для пожилых людей
08:29
Политика
Политолог Корнилов напомнил о замерзшем британце после «морозных» угроз Лондона
08:27
Спорт
Две передачи Овечкина и гол Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения «Питтсбургу»
08:19
Общество
Комитет природопользования зафиксировал тепловое загрязнение ручья Спартак в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Упорный кот смог допрыгнуть до подвешенной к потолку елки

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 08:09
Общество
Упорный кот смог допрыгнуть до подвешенной к потолку елки
pxhere.com

Вашингтон, 11 декабря. Пушистые домашние любимцы обожают резвиться с новогодними елками. Но хозяева от таких игр не всегда в восторге, поэтому выдумывают способы, как защитить дерево от котов.

Владельцы двух котиков, видимо, не нашли ничего лучше, чем подвесить новогоднюю елку к потолку. Такой метод борьбы с проказниками показался им эффективным, но сами пушистые так не считают, пишет «Ридус».

Если кот захотел достать елку, он осуществит задуманное. Именно это и продемонстрировал один из пушистых на видеоролике. Мурлыка внимательно оценил обстановку, залез на стеллаж, а затем ловким прыжком достал до новогоднего дерева. Такой аттракцион может оказаться более веселым, потому что елка качается из стороны в сторону.

«Браво! Такому упорству можно только позавидовать», — восхитился один из пользователей соцсетей.

«Молодец котей. Умеет добиваться своего», — похвалил еще один комментатор.

Наличие мяукающих питомцев в доме ставит под сомнение надежность установки новогоднего дерева. Пользователь TikTok решил поделиться способом, как защитить елку от любопытных кошек. Для этого ему потребовалась металлическая монтажная лента.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Упорный кот смог допрыгнуть до подвешенной к потолку елки
кот видео елка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать