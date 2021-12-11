Упорный кот смог допрыгнуть до подвешенной к потолку елки

Вашингтон, 11 декабря. Пушистые домашние любимцы обожают резвиться с новогодними елками. Но хозяева от таких игр не всегда в восторге, поэтому выдумывают способы, как защитить дерево от котов.

Владельцы двух котиков, видимо, не нашли ничего лучше, чем подвесить новогоднюю елку к потолку. Такой метод борьбы с проказниками показался им эффективным, но сами пушистые так не считают, пишет «Ридус».

Если кот захотел достать елку, он осуществит задуманное. Именно это и продемонстрировал один из пушистых на видеоролике. Мурлыка внимательно оценил обстановку, залез на стеллаж, а затем ловким прыжком достал до новогоднего дерева. Такой аттракцион может оказаться более веселым, потому что елка качается из стороны в сторону.

«Браво! Такому упорству можно только позавидовать», — восхитился один из пользователей соцсетей.

«Молодец котей. Умеет добиваться своего», — похвалил еще один комментатор.

Наличие мяукающих питомцев в доме ставит под сомнение надежность установки новогоднего дерева. Пользователь TikTok решил поделиться способом, как защитить елку от любопытных кошек. Для этого ему потребовалась металлическая монтажная лента.