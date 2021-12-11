Повышение громкости работы двигателя указывает на ряд неполадок в машине

Москва, 11 декабря. Иногда водители понимают, что их автомобиль начинает работать громче обычного. Специалисты в один голос советуют сначала проверить давление масла. Часто проблема заключается именно в низких показателях соответствующего датчика.

Автоэксперт Егор Васильев с беседе с «Российской газетой» отметил, что шум и появление лишних звуков нередко свидетельствуют о неполадках и в других системах машины. Например, источником может быть впускной коллектор. Иногда в нем нарушается герметичность или система вывода выхлопных газов.

Тут лучше побыстрее остановиться и заглушить двигатель, так как отработанные газы могут попасть в салон и навредить здоровью людей. Продолжать движение эксперты не запрещают, но в то же время советуют не тянуть с ремонтом поврежденного узла.

А вот звонкие шумы свидетельствуют о сбоях в системе самого ДВС. Есть высокая вероятность поломки в блоке цилиндров. Иногда появляются глухие призвуки, сигнализирующие об общем износе шатунно-поршневой группы. В таком случае мотору нужен капитальный ремонт в специализированном сервисе.

Также посторонний звук может доноситься из навесного оборудования под капотом. Тут можно на слух определить какой элемент сбоит и демонтировать его. После следует заняться починкой или заменой узла.

Недавно автомобильный эксперт Егор Васильев объяснил, почему на полноприводных машинах зимой ездить нужно максимально осторожно. Дело в том, что при потере управления набор технических действий у такого автомобиля намного сложней, чем у монопривода.