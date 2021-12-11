WhoScored признал вратаря «Спартака» Селихова лучшим игроком группового этапа ЛЕ

Москва, 11 декабря. Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов попал в символическую сборную группового этапа Лиги Европы как лучший вратарь. Такие данные привел статический футбольный портал WhoScored.

Игра российского футболиста была оценена в 8,0 балла. Результат является наилучшим среди всех игроков, попавших в состав.

В рамках группового этапа Лиги Европы Александр Селихов сыграл три матча. За все игры он пропустил два мяча, отстояв одну встречу на ноль. Параллельно россиянин парировал два пенальти в матчах с «Лестером» (1:1) и «Легией» (1:0). Благодаря, в том числе игре Селихова красно-белые смогли закрепиться в списке лидеров группы С и пробиться в плей-офф Лиги Европы.

Тем временем новым главным тренером московского «Спартака» будет назначен итальянец Паоло Ваноли, о чем сообщила газета La Gazzetta dello Sport. Клуб официально представит специалиста 17 декабря.