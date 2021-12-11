Ургант обратил внимание Лободы на виднеющиеся из-под прозрачного платья «шорты-трусы»

Москва, 11 декабря. Певица Светлана Лобода стала гостьей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. На программу она пришла в откровенном платье, на что обратил внимание ведущий Иван Ургант.

Лобода может похвастаться потрясающей фигурой и длинными ногами. Последние достались ей от природы, а вот над фигурой она постоянно работает с помощью физических упражнений. Это позволяет ей не стесняться в выборе нарядов, примеряя на себя самые короткие юбки и прозрачные блузки.

Вот и на программу к Урганту экс-солистка группы «ВИА Гра» пришла в черном платье в пол. Его изюминкой стала прозрачность нижней части костюма — под ним у звезды были только небольшие черные шорты. Ведущий шоу обратил на это внимание и подколол знаменитость.

«Вы понимаете, что у вас прозрачная юбка и видно трусы?» — оценил смелость певицы Иван Ургант.

Pr Scr instagram.com / @vecherniy_urgant

Лобода не смутилась после такого вопроса. Она ответила, что пришла на программу отнюдь не в нижнем белье. По ее словам, на ней красуются дорогие дизайнерские шорты.

«Очень плотного материала шанель», — уточнила Лобода.

При этом певица призналась, что выглядит эффектно через силу. Она уже трое суток нормально не спала и приехала в студию практически из аэропорта. Частые перелеты она совершает из-за переезда в Европу. Там теперь живут ее мама с детьми.

Недавно Лобода приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью. Она описала своего мужчину, имя которого не называет. По ее словам, он взрослый, мудрый и понимающий человек. Рядом с ним звезда чувствует себя маленькой девочкой. Возможно, это происходит потому, что избранник Лободы намного ее старше.