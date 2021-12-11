Астролог Соколова составила список идеальных подарков к Новому году для каждого знака зодиака

Москва, 11 декабря. Выбор новогодних подарков нередко ставит в тупик. Астролог Юлия Соколова помогла разобраться с этой проблемой и составила список предпочтительных подарков для каждого знака зодиака.

Овны будут рады любой вещи, которая поможет им выделиться. При этом подарок должен быть функциональным и эксклюзивным одновременно. Астролог советует присмотреться к компасам, картам или навигаторам. Подойдет и абонемент в фитнес клуб или билет на зрелищное спортивное мероприятие.

Тельцы ценят качество, комфорт и функциональность. Они были бы рады ноутбуку, модному аксессуару или бытовой технике для кухни. Считается, что Телец — один из чувственных знаков зодиака. Поэтому можно присмотреться к сертификату на массаж или в спа-салон.

Близнецы порадуются остроумию своих близких. Сложные книги, философский фильм только подчеркнут их тонкий интеллект. Дарить можно и предметы для коммуникации — смартфоны, наушники, подписки на стриминговые сервисы. Главное — нужно все достойно упаковать.

Рак является неизбалованным знаком зодиака, но очень сентиментальным. Его до слез растрогают подарки, сделанные своими руками или презенты, о которых он очень часто упоминал в разговорах. Вручать подарок нужно с душевными словами.

Львы любят представления. Подарки должны быть упакованы с роскошью, а содержание лучше сделать творческим. Например, подойдут билеты в театр, предметы декора или ювелирные украшения.

ФБА «Экономика сегодня» / Елена Васильева

Девы любят коллекционировать, и близкие, скорее всего, знают предмет их страсти. Поэтому хорошим презентом будет недостающий элемент для коллекции. Кроме того, этот знак зодиака обожает красоваться перед зеркалом. Этот факт тоже может помочь в выборе, передает Пятый канал.

Весы испытывают страсть к красивым и эстетичным вещам. Им можно дарить картины, изысканные предметы декора, старинный антиквариат. Также этому знаку подойдут люксовые духи, парфюм или туалетная вода.

Мистические Скорпионы будут в восторге от подарков черного цвета. Лучшим сюрпризом станут кожаный бумажник и рубашки для мужчин, кружевное белье для женщин. К тому же можно подобрать что-то связанное с мистикой и гаданиями.

Стрелец всегда предпочитает необычные предметы. Он никогда не сидит на месте, поэтому подарок в виде путешествия он оценит. Кроме того, можно дарить что-то связанное с туризмом — привезенные издалека вещи, книги о странствиях, детали для авто.

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Козероги обожают таинственные предметы, символику древних цивилизаций и различные загадки. При этом они не откажутся от классических подарков в виде хорошего вина, кожаной сумки или портмоне. Обрадуются они и семейным реликвиям, украшениям, старинной мебели.

Водолеи предпочитают постоянно пробовать новое. Поэтому можно дарить что-то из современной техники. Этот знак зодиака с удовольствием будет разбираться в незнакомом гаджете. А вот женщины не отказались бы от романтического ужина или билета на концерт.

Наконец, мечтатели Рыбы. Бесценным подарком для них станет сочиненное специально стихотворение или песня. Приятно удивит их нежное постельное белье или качественные подушки. Но идеальным подарком станет путевка на море или поездка в аквапарк.

В целом россияне мечтают получить на Новый год какой-нибудь новомодный гаджет, выяснила компания SuperJob. Однако в цене и нематериальные вещи. Большинство граждан РФ попросят у Деда Мороза заботу, любовь и внимание от своих близких.