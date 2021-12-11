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Встречи с родными стали любимой новогодней традицией большинства россиян

Общество
Встречи с родными стали любимой новогодней традицией большинства россиян
Кенозерский национальный парк  /  Дмитрий Бастет

Москва, 11 декабря. Встречи с родными и друзьями назвали любимой новогодней традицией 18 процентов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, участниками которого стали 1,6 тысячи человек.

Второй по популярности праздничной традицией стало украшение новогодней елки и дома. Такой вариант набрал 15 процентов голосов. Еще шесть процентов обожают дарить и получать подарки, а пять процентов с нетерпением ждут курантов, чтобы загадать желание. Среди менее популярных ответов были салюты, застолье, долгожданный отдых и приготовление праздничных блюд, пишет RT.

Самым нелюбимым занятием, связанным с Новым годом, стали поиск и покупка подарков. Так считают 11 процентов респондентов. Восемь процентов опрошенных не любят закупать продукты и готовить угощения к празднику. Еще семь процентов высказались против уборки и перемывания сервизов.

Новогодняя суета вызывает раздражение у четырех процентов россиян, еще столько же возмущены крупными тратами. Только один процент респондентов считает неприятным занятием украшение дома и елки.

Ранее россияне рассказали о своих планируемых тратах на празднование Нового года. В среднем граждане намерены потратить на эти цели по 27,5 тысячи рублей.

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новый год опрос традиции
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