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Пользователь WeChat перечислил способы сохранения свежести куриных яиц

Общество
Пользователь WeChat перечислил способы сохранения свежести куриных яиц
pixabay.com

Пекин, 11 декабря. Яйца являются питательными и универсальными продуктами, которые входят в ежедневный рацион многих людей. Как сохранить их свежесть, не включая холодильник, рассказал пользователь WeChat.

Одним из способов поддержания свежести является использование хлопчатобумажной ткани. Ею можно накрыть яйца и предотвратить попадание вредных бактерий через скорлупу. Вторым методом пользователь WeChat называет применение риса, пишет «ИноСМИ».

«Положите яйца в чашу, заполненную рисом, тупым концом вниз. Мелкая рисовая мука закроет поры на яичной скорлупе, что не только защитит продукт от попадания бактерий, но и предотвратит испарение влаги внутри яйца», — отметил китаец.

В качестве третьего способа пользователь WeChat предлагает натирать яичную скорлупу кунжутным маслом. Из-за высокой плотности оно создает защитный слой и предотвращает испарение влаги. Еще одним методом является окунание яиц в известковую воду.

Яйца могут способствовать здоровому похудению. Диетолог Натали Риццо рекомендует есть их сваренными вкрутую. Благодаря тепловой обработке уничтожаются бактерии, а белки избавляют от чувства голода.

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