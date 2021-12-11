Киев и Запад разрабатывают очередной план в попытках сдержать Россию

Киев, 11 декабря. Киев совместно с западными странами разрабатывают план по сдерживанию Москвы. Причиной этому стали требования российской стороной гарантий по нерасширению НАТО на восток, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в колонке для Foreign Affairs.

О необходимости соответствующих гарантий рассказал президент РФ Владимир Путин во время переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Как отметил Кулеба, это является «суровым ультиматумом», ведь в случае его несоблюдения Россия якобы вторгнется на Украину. В связи с этим министр призвал ЕС и НАТО к «четким политическим сигналам», и, по его словам, работа в этом направлении уже ведется.

«Единственный выход из ситуации — это всеобъемлющий план сдерживания, который сейчас разрабатывают Украина и ее партнеры», — сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что Западу не нужно предоставлять России каких-либо гарантий, а напротив, необходимо прописать «суровые санкции». Они, по словам министра, также должны предполагать военную помощь Киеву в случае «военной агрессии» со стороны Москвы.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что позитивно оценивает прошедшие переговоры лидеров России и США. При этом он отметил желание встретиться с Джо Байденом после его беседы с Владимиром Путиным.