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Песков: Россия обеспокоена переброской вооружения НАТО через греческий порт

Политика
Песков: Россия обеспокоена переброской вооружения НАТО через греческий порт
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 декабря. Россия обеспокоена сосредоточением солдат США и НАТО на территории Греции. Вопросы вызывает и переброска военной техники Альянса через порт Александруполис.

Через порт Александруполис проходят тысячи единиц боевой техники НАТО. В это же время Греция открывает новые базы для Альянса, который воспринимает Россию в качестве врага, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с греческим каналом «Антенна».

«Вы перевозите сотни, тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее. Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом. И НАТО формулирует главную цель Альянса, которой является сдерживание России. Это нас беспокоит, вы должны нас понять», — отметил он.

Собеседник Пескова пытался возразить, отметив, что Афины в той же мере обеспокоены поставкой российских ЗРК С-400 в Турцию. В ответ пресс-секретарь напомнил, что С-400 используется исключительно для обороны, а не нападения.

«С-400 — это оборонительная система, а то, что транспортируется через Александруполис, — это не оборонное оборудование», — подчеркнул он.

Песков считает, что сейчас Греция связана обязательствами, возложенными на нее в связи с членством НАТО. Он выразил надежду, что Афины не примут враждебную позицию по отношению к Москве, так как страны связывают партнерские и дружеские отношения.

Песков дал интервью накануне встречи российского президента Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Переговоры сторон прошли в Сочи 8 декабря.

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