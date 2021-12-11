Праздник святителя Феодора Симоновского: пение сойки 11 декабря может привлечь удачу

Москва, 11 декабря. Православные верующие 11 декабря вспоминают святителя Федора Симоновского. В этот день они следуют определенным традициям и правилам.

Считается, что Федор Симоновский был основателем подмосковного Симоновского монастыря. Он также известен в народе как брат Сергия Радонежского и духовный наставник Дмитрия Донского. Простые верующие упростили название этого праздника и начали называть Сойкиным днем.

Как привлечь удачу в Сойкин день?

Хорошей приметой считалось 11 декабря увидеть сойку. А если услышать ее пение, то стоит ожидать удачи в ближайшем будущем. Кроме того, важно в этот праздник прислушиваться к взрослым опытным людям. Считается, что они способны помочь в решении сложных задач.

Верующие на Руси предполагали, что между перьев сойки спрятаны крошечные зеркала. С помощью них, согласно поверью, можно увидеть будущее. Поэтому женщины охотно гадали в этот день. Например, кидали в снег горсть монет разного достоинства и доставали по очереди. Чем крупнее номинал, тем вероятнее успех в делах.

ТАСС / Федосенко Наталия

Чего нельзя делать в праздник святителя Федора Симоновского?

В Сойкин день нужно исключить ссоры и ругань. Не стоит начинать споры и тем более подхватывать их. Считалось, что громкие звуки способны спугнуть соек и тогда удачи не видать.

Также в этот день лучше не давать денег в долг. Люди на Руси верили, что вместе с деньгами передают заемщику свое счастье. Поэтому лучше не занимать средства, а предлагать помощь безвозмездно.

Как узнать погоду без помощи синоптиков 11 декабря?

Кроме того, в этот день можно было предсказать погоду. Если на улице устоялась плюсовая температура, то скоро стоит ждать заморозков. Если снег выпадет ночью, то будет лежать всю зиму, а если днем, то надолго не задержится. А вот сухая и холодная погода станет предвестником жаркого лета.

Однако современные люди привыкли в вопросах погоды доверять синоптикам. Так, например, москвичей на этих выходных ожидает резкое похолодание с гололедицей и осадками.