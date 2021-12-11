Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 07:19
07:17
Общество
Пользователь WeChat перечислил способы сохранения свежести куриных яиц
07:09
Политика
Киев и Запад разрабатывают очередной план в попытках сдержать Россию
07:06
Политика
Песков: Россия обеспокоена переброской вооружения НАТО через греческий порт
07:00
Общество
Праздник святителя Феодора Симоновского: пение сойки 11 декабря может привлечь удачу
06:51
Общество
Маленькая собачка уснула в тапочке и умилила пользователей TikTok
06:50
Происшествия
Спасатели на вездеходах эвакуировали женщину с трехлетним ребенком из тундры в ЯНАО
06:46
Общество
Кардиолог Аскаров: за час до инфаркта мозга появляются проблемы с речью и координацией
06:45
Общество
Гинцбург: прилетевшие из Африки россияне с «Омикроном» ранее вакцинировались
06:38
Шоу-бизнес
Басков стал объектом насмешек Урганта из-за костюма на «Золотом граммофоне»
06:35
Общество
Посол России Мелик-Багдасаров: вакцина «Спутник V» является самой популярной в Венесуэле
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Праздник святителя Феодора Симоновского: пение сойки 11 декабря может привлечь удачу

Общество
Праздник святителя Феодора Симоновского: пение сойки 11 декабря может привлечь удачу
pixabay.com  /  PD

Москва, 11 декабря. Православные верующие 11 декабря вспоминают святителя Федора Симоновского. В этот день они следуют определенным традициям и правилам.

Считается, что Федор Симоновский был основателем подмосковного Симоновского монастыря. Он также известен в народе как брат Сергия Радонежского и духовный наставник Дмитрия Донского. Простые верующие упростили название этого праздника и начали называть Сойкиным днем.

Как привлечь удачу в Сойкин день?

Хорошей приметой считалось 11 декабря увидеть сойку. А если услышать ее пение, то стоит ожидать удачи в ближайшем будущем. Кроме того, важно в этот праздник прислушиваться к взрослым опытным людям. Считается, что они способны помочь в решении сложных задач.

Верующие на Руси предполагали, что между перьев сойки спрятаны крошечные зеркала. С помощью них, согласно поверью, можно увидеть будущее. Поэтому женщины охотно гадали в этот день. Например, кидали в снег горсть монет разного достоинства и доставали по очереди. Чем крупнее номинал, тем вероятнее успех в делах.

Праздник святителя Феодора Симоновского: пение сойки 11 декабря может привлечь удачу
ТАСС / Федосенко Наталия

Чего нельзя делать в праздник святителя Федора Симоновского?

В Сойкин день нужно исключить ссоры и ругань. Не стоит начинать споры и тем более подхватывать их. Считалось, что громкие звуки способны спугнуть соек и тогда удачи не видать.

Также в этот день лучше не давать денег в долг. Люди на Руси верили, что вместе с деньгами передают заемщику свое счастье. Поэтому лучше не занимать средства, а предлагать помощь безвозмездно.

Как узнать погоду без помощи синоптиков 11 декабря?

Кроме того, в этот день можно было предсказать погоду. Если на улице устоялась плюсовая температура, то скоро стоит ждать заморозков. Если снег выпадет ночью, то будет лежать всю зиму, а если днем, то надолго не задержится. А вот сухая и холодная погода станет предвестником жаркого лета.

Однако современные люди привыкли в вопросах погоды доверять синоптикам. Так, например, москвичей на этих выходных ожидает резкое похолодание с гололедицей и осадками.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Праздник святителя Феодора Симоновского: пение сойки 11 декабря может привлечь удачу
приметы традиции сойкин день
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать