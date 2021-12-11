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Маленькая собачка уснула в тапочке и умилила пользователей TikTok

Общество
Маленькая собачка уснула в тапочке и умилила пользователей TikTok
pxfuel.com

Москва, 11 декабря. Собачка оказалась обладательницей таких миниатюрных размеров, что смогла уместиться в одном тапочке. Соответствующее видео набирает популярность в TikTok.

Автором ролика стал пользователь под ником i_am_ivvi. На кадрах запечатлена крохотная собачка по кличке Иви. Габариты питомца настолько маленькие, что он помещается в стандартном человеческом тапке фирмы Crocs.

Порода малышки не раскрывается, однако многие пошутили, что для жизни ей достаточно уютного скворечника или теплого сапога, пишет «Ридус». Ролик собрал множество просмотров и комментариев, в которых другие пользователи восхищаются размерами Иви.

«Божечки мои, она как сиротинушка легла в этот тапочек», — написал один из юзеров.

«Такая крохотуля. Она, наверное, и выгуливается в цветочном горшке», — предположил второй.

«Это самая милая реклама кроксов», — с уверенностью выразил комментатор.

Однако не все собаки могут терпеть, когда их сну пытаются помешать. В соцсетях набирает популярность ролик, на кадрах которого питомец ударил свою хозяйку лапой, когда та попыталась пощекотать его.

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видео собака tiktok тапок
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