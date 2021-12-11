Спасатели на вездеходах эвакуировали женщину с трехлетним ребенком из тундры в ЯНАО

Салехард, 11 декабря. Женщина и маленький ребенок остались без дров и продовольствия в Новопортовской тундре, расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Им на помощь пришли спасатели.

Супруг женщины отправился за продуктами и древесиной еще 1 декабря, однако домой так и не вернулся. Семья ведет кочевнический образ жизни, из-за чего живет далеко от населенных пунктов. Ближайший районный центр располагается в 160 километрах от них.

Сигнал спасателям поступил 9 декабря. Местную жительницу и ее малыша эвакуировали на вездеходах, сейчас их жизням ничего не угрожает, передает «Ямал-Медиа».

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