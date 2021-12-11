Гинцбург: прилетевшие из Африки россияне с «Омикроном» ранее вакцинировались

Москва, 11 декабря. Зараженные омикрон-штаммом коронавируса россияне, прибывшие на родину из ЮАР, ранее проходили курс вакцинации. Такое заявление сделал директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Как стало известно ранее, два человека с положительным результатом ПЦР-теста прибыли из Южно-Африканской Республики в Россию. Врачи подтвердили, что пациенты заражены «Омикроном». Несмотря на это, у новоприбывших зафиксировано легкое протекание болезни, подчеркнул Александр Гинцбург.

«Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», — сказал ученый в беседе с РИА Новости.

Центру Гамалеи уже удалось выделить образец омикрон-штамма из организмов заразившихся «Омикроном» граждан России. Сотрудники НИЦЭМ прибыли в стационар, где содержатся пациенты, взяли у них мазки и просеквенировали.