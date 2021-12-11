Басков стал объектом насмешек Урганта из-за костюма на «Золотом граммофоне»

Москва, 11 декабря. Певец Николай Басков посетил церемонию премии «Золотой граммофон» в блестящем костюме. Наряд народного артиста РФ привлек внимание телеведущего Ивана Урганта, которые не смог удержаться от насмешек.

Одна из значимых ежегодных музыкальных премий «Золотой граммофон» прошла в московском Кремле. Ведущим мероприятия стал российский шоумен Иван Ургант, который известен многим своим колким чувством юмора.

Среди приглашенных на церемонию артистов оказался Николай Басков. «Золотой голос России» приоделся в серебристый пиджак, рубашку с галстуком-бабочкой и черные брюки. За необычный выбор наряда Ургант окрестил исполнителя «Натурального блондина» открывашкой.

«Ну и наряд! Коля, ты похож на открывашку», — подколол Баскова Ургант.

Prt Scr instagram.com / @nikolaibaskov

Еще одним гостем премии «Золотой граммофон» стал певец Григорий Лепс. На церемонию исполнитель пришел с положительным настроем. И своим видом он опроверг слухи о разводе с супругой Анной Шаплыковой. С ней в браке он живет больше 20 лет. Сообщения о разладе в их отношениях стали появляться на днях.