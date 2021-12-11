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Посол России Мелик-Багдасаров: вакцина «Спутник V» является самой популярной в Венесуэле
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Посол России Мелик-Багдасаров: вакцина «Спутник V» является самой популярной в Венесуэле

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 06:35
Общество
Посол России Мелик-Багдасаров: вакцина «Спутник V» является самой популярной в Венесуэле
ФБА «Экономика сегодня»

Каракас, 11 декабря. Российский «Спутник V» является самым востребованным препаратом для вакцинации от коронавируса во всей Венесуэле. Об этом заявил посол РФ в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

По его словам, эффективность препарата признают все медики государства, а серьезных побочных эффектов на данный момент выявлено не было. При этом, как отметил посол, Венесуэла в числе первых заказала вакцину у России. В страну уже было доставлено порядка 7,2 миллиона доз, передает ТАСС.

«На сегодняшний день "Спутник V" остается если не самой массовой вакциной (в Венесуэле широко используются также китайские и кубинские препараты — Прим. ФАН), то уж точно самой популярной», — сообщил Мелик-Багдасаров.

Руководство республики планирует привить 90% населения до конца года. Российский «Спутник V» при этом выбрал даже президент страны Николас Мадуро, который считает препарат самым лучшим и безопасным в мире.

Выбирают вакцину Центра Гамалеи и другие президенты. Так, аргентинский лидер Альберто Фернандес сделал уже повторную прививку «Спутником V».

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венесуэла коронавирус прививочная кампания Спутник V Мелик-Багдасаров
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