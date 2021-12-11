Глава Убинского района Новосибирской области Конюк оштрафован за незаконную охоту

Убинское, 11 декабря. Несколько человек в Новосибирской области оштрафованы на крупные суммы за браконьерство. Среди них фигурирует имя главы Убинского района Олега Конюка. Соответствующая информация опубликована на сайте Барабинского суда.

Заседание по этому делу состоялось 10 декабря. Суд вынес решение оштрафовать Конюка и еще троих людей на 800 тысяч рублей. Один фигурант должен будет выплатить 700 тысяч.

В ходе разбирательств было доказано, что группа охотников каталась по лесу на автомобилях 7 декабря 2018 года и застрелила трех лосей на территории охотничьего угодья в районе села Александро-Невское Убинского района. Останки убитых животных правоохранители нашли у Михаила М. Он признал свои незаконные действия и написал явку с повинной, в которой указал, что охотой занимался единолично. Остальные фигуранты дела свою вину отрицали.

Недавно уголовное дело было возбуждено за браконьерство в отношении депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина. Парламентарий 6 декабря явился на допрос в СКР.