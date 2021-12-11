Пограничники Молдавии развернули члена ОП России Холодова на границе без объяснения причин

Кишинев, 11 декабря. Молдавия не дала разрешения на въезд представителя Общественной Палаты России Александра Холодова. Его не пустили в страну без объяснения причин.

Холодов, как старший преподаватель кафедры «Профессиональной подготовки» в Санкт-Петербургском академическом университете, должен был присутствовать на мероприятии, посвященном противодействию коррупции. Ему предложили принять участие в научно-исследовательской конференции, осуществляемой консалтинговой компанией Intellect group с привлечением экспертов международного уровня. Согласно официальному приглашению, Холодов должен был находиться на территории Молдавии с 10 по 15 декабря.

Pr Scr facebook.com / Александр Холодов

«Меня выдворяют из Молдовы. Не объясняют почему. Официально: "не подтверждает цель поездки". Может быть, их смутило то, что я еду на конференцию по противодействию коррупции? И на выставку "30 лет коррупции"», — предположил Холодов.

Он записал несколько видеозаписей из аэропорта, в которых подтвердил, что находился на территории другой страны не более часа. По прилете его почти сразу решили депортировать из Молдавии на родину. Кроме того, в свой пост он прикрепил официальное приглашение в страну.

Pr Scr Facebook / Александр Холодов

Холодов может находиться на официальном мероприятии не только из-за приглашения, но и на фоне занимаемой должности. Он является экспертом в обозначенной теме — членом рабочей группы по взаимодействию с институтами гражданского сообщества при президиуме совета при президенте РФ по противодействию коррупции.

Аналогичная ситуация произошла за сутки до этого эпизода. Молдавия не дала разрешения на въезд российского политолога Наталии Нарочницкой. По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, Кишинев должен жить по правилам демократии, а не каменного века.