Москва, 11 декабря. Низкий уровень капитальных инвестиций является одной из главных ошибок нынешнего правительства Украины. Об этом заявил экс-премьер страны Николай Азаров.

Этот показатель отвечает за развитие экономики и определяет обновление инфраструктуры. Бывший глава правительства сообщил, что на данный момент Украина занимает третье с конца место в рейтинге по уровню капитальных инвестиций.

«Вот сейчас задай вопрос Зеленскому: что такое уровень капитальных инвестиций? Шмыгалю какому-нибудь задай вопрос, знает ли он о том, что мы сейчас на третьем месте от хвоста из двухсот стран мира по уровню капитальных инвестиций», — заявил Азаров.

Политик уточнил, что во времена его пребывания во главе правительства, этот показатель поддерживался на уровне 18-20 процентов. Сейчас вложения составляют всего 7 процентов. По словам, Азарова это половина от самого минимального коэффициента для существования экономики.

Ранее Азаров заявил, что действия представителей ДНР и ЛНР по привлечению внимания международных организаций к преступлениям украинских военных полностью оправдано. Все в мире должны узнать о том, что происходит в регионе, считает экс-премьер.