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Политолог Кедми: ни одна республика бывшего СССР не имеет шанса на самодостаточность

Политика
Политолог Кедми: ни одна республика бывшего СССР не имеет шанса на самодостаточность
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Киев, 11 декабря. Шанса на создание успешного самодостаточного государства нет ни у одной из бывших советских республик. При этом наиболее к этому приблизились Азербайджан и Казахстан, считает израильский политик, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По его словам, названные государства получили такую возможность благодаря наследству своих глав — Гейдара Алиева и Нурсултана Назарбаева. Лидеры же остальных стран лишь отдаляют свои республики от независимости. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украина.ру».

«Если мы говорим об Узбекистане, если мы говорим о Таджикистане… И мы видим, что происходит с Грузией — только из-за бездарного преступного руководства. Сначала это была бандитская республика, потом это была воровская республика — при Шеварнадзе», — считает Кедми.

При этом, отметил Кедми, речи о прибалтийских государствах даже не идет, потому что их назвать отдельными странами и вовсе нельзя. Они, по его мнению, являются лишь «сырьевыми придатками», которые имеют шанс на какое-то развитие только из-за «подачек» других.

Кедми также высказал свое мнение и о провокациях Украины против России. По его словам, на это Киев вынуждают западные страны, которые боятся действовать против Москвы самостоятельно.

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Все новости / Политика / Политолог Кедми: ни одна республика бывшего СССР не имеет шанса на самодостаточность
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