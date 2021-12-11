США намерены продать 18 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны

Вашингтон, 11 декабря. Соединенные Штаты намерены реализовать 18 млн баррелей нефти из стратегических запасов государства. Об этом сообщило американское министерство энергетики.

В рамках этой распродажи ведомство передаст одной из крупнейших нефтяных компаний в мире ExxonMobil 4,8 млн баррелей. Причиной такого решения служит ликвидация дефицита поставок и «урегулирования потрясений на рынке».

«После решительных мер президента (США Джо. — Прим. ФАН.) Байдена в ноябре по устранению дефицита поставок нефти министерство энергетики объявляет о продаже 18 млн баррелей нефти 17 декабря», — сообщили в министерстве.

Кризисная ситуация сложилась не только на нефтяном, но и на газовом рынке. В частности из-за дефицита поставок Европа израсходовала уже четверть запасов голубого топлива из хранилищ.