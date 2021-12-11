Блинкен и глава МИД Германии Бербок обсудили «российскую агрессию» в отношении Украины

Ливерпуль, 11 декабря. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу с новой главой МИД Германии Анналеной Бербок. На встрече они обсудили ситуацию вокруг России и Украины, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Разговор политиков состоялся в Ливерпуле в преддверии встречи G7. Она пройдет с участием глав МИД с 11 по 12 декабря. Об этом Прайс написал в своем Twitter-аккаунте.

«Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на полях [министерской встречи] "Группы семи", чтобы обсудить российскую агрессию в отношении Украины, сотрудничество в области климата и приоритеты на период председательства Германии в G7 в 2022 году», — сообщил он.

«Вторжение» России на Украину стало самой обсуждаемой темой западных СМИ. Москва не раз опровергала подобные утверждения, связывая их с попыткой нагнать напряженность. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также говорил, что Россия никому не угрожает. При этом, по его словам, существует возможность провокаций.

Украина же, в свою очередь, готовится к мобилизации войск. По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, численность готовых военных составляет порядка 200 тысяч.