Украинские националисты переключились на евреев и цыган

Киев, 11 декабря. Украина оказалась во власти неонацизма. Вслед за истреблением советского наследия и памятников Великой Отечественной войны, в стране началась травля еврейской и ромской общин. Об этом сообщает издание «Известия».

Активность украинских националистов усилилась в последние дни. Так, сразу в нескольких городах страны радикалы осквернили главные символы одного из самых важных еврейских праздников — Хануки.

В Киеве священное торжество закончилось тем, что близ меноры (золотой семирожковый светильник, символ Хануки) неонацисты нарисовали свастику. Один из мужчин подошел к ней и исполнил нацистское приветствие. В общей сложности за пару дней подобных инцидентов было зафиксировано около десяти.

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Одновременно с тем гонениям подвергаются и цыгане. Нацисты выбрали своей целью «очищение» украинской территории от ромов. Этой осенью общественность потряс случай, когда в Киеве неизвестные мужчины удерживали четырех цыганок. Женщинам разрисовали лицо зеленкой — на щеках изобразили кресты, а на лбу написали «вор».

Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что происходящее на Украине вполне закономерно. Он обратил внимание, что в стране продолжительное время «взращивали» национализм с разными целями. Например, продолжил эксперт, это может быть ориентация Киева на Запад как на альтернативную антироссийскую идеологию.

Политолог также обратил внимание, что националистические настроения на Украине обусловлены исторически. Так, в произведениях одного из предводителей националдвижения рубежа XIX-XX веков Николая Михновского прямым текстом указываются этнические группы, которые являются враждебными к украинцам. Среди них — великороссы, поляки, венгры и евреи.

Новостное агентство «Харьков» /

«Поэтому антисемитизм, особенно после опыта сотрудничества Организации украинских националистов (ОУН1, организация запрещена на территории РФ) с гитлеровской Германией — составная часть украинского национализма и, можно даже шире сказать, национального сознания», — считает Безпалько.

В пользу заявления политолога говорит тот факт, что на Украине детей с малых лет воспитывают в атмосфере нацистской идеологии и прививают почитание к сторонникам фашистов. Например, недавно первоклассники из города Тернополь «прославились» исполнением песни про Степана Бандеру, одного из самых известных пособников гитлеровских нацистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.