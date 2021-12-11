Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 05:48
05:46
Экономика
США намерены продать 18 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны
05:41
Общество
Украинские националисты переключились на евреев и цыган
05:41
Политика
Блинкен и глава МИД Германии Бербок обсудили «российскую агрессию» в отношении Украины
05:35
Происшествия
Тело пенсионерки нашли в сгоревшей квартире после жалоб соседей на потоп в Уфе
05:23
Технологии
Маркетолог Муреева предостерегла от ночной зарядки смартфонов
05:16
Происшествия
Автомобиль загорелся после аварии на московской Петровке
05:02
Технологии
Мошенники научились воровать деньги через зараженные банковские приложения
05:02
Общество
ПФР напомнил условия получения «сельской надбавки» к пенсии
04:54
Общество
МВД России выступило за изменение порядка подтверждения экспортного оружия
04:53
Спорт
La Gazzetta dello Sport: презентация нового тренера «Спартака» Ваноли состоится 17 декабря
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Украинские националисты переключились на евреев и цыган

Общество
Украинские националисты переключились на евреев и цыган
Федеральное агентство новостей

Киев, 11 декабря. Украина оказалась во власти неонацизма. Вслед за истреблением советского наследия и памятников Великой Отечественной войны, в стране началась травля еврейской и ромской общин. Об этом сообщает издание «Известия».

Активность украинских националистов усилилась в последние дни. Так, сразу в нескольких городах страны радикалы осквернили главные символы одного из самых важных еврейских праздников — Хануки.

В Киеве священное торжество закончилось тем, что близ меноры (золотой семирожковый светильник, символ Хануки) неонацисты нарисовали свастику. Один из мужчин подошел к ней и исполнил нацистское приветствие. В общей сложности за пару дней подобных инцидентов было зафиксировано около десяти.

Украинские националисты переключились на евреев и цыган
freepik.com / Designed by Freepik

Одновременно с тем гонениям подвергаются и цыгане. Нацисты выбрали своей целью «очищение» украинской территории от ромов. Этой осенью общественность потряс случай, когда в Киеве неизвестные мужчины удерживали четырех цыганок. Женщинам разрисовали лицо зеленкой — на щеках изобразили кресты, а на лбу написали «вор».

Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что происходящее на Украине вполне закономерно. Он обратил внимание, что в стране продолжительное время «взращивали» национализм с разными целями. Например, продолжил эксперт, это может быть ориентация Киева на Запад как на альтернативную антироссийскую идеологию.

Политолог также обратил внимание, что националистические настроения на Украине обусловлены исторически. Так, в произведениях одного из предводителей националдвижения рубежа XIX-XX веков Николая Михновского прямым текстом указываются этнические группы, которые являются враждебными к украинцам. Среди них — великороссы, поляки, венгры и евреи.

Украинские националисты переключились на евреев и цыган
Новостное агентство «Харьков» /

«Поэтому антисемитизм, особенно после опыта сотрудничества Организации украинских националистов (ОУН1, организация запрещена на территории РФ) с гитлеровской Германией — составная часть украинского национализма и, можно даже шире сказать, национального сознания», — считает Безпалько.

В пользу заявления политолога говорит тот факт, что на Украине детей с малых лет воспитывают в атмосфере нацистской идеологии и прививают почитание к сторонникам фашистов. Например, недавно первоклассники из города Тернополь «прославились» исполнением песни про Степана Бандеру, одного из самых известных пособников гитлеровских нацистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Украинские националисты переключились на евреев и цыган
Киев национализм евреи цыгане неонацисты ксенофобия украинские нацисты
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать