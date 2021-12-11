Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 05:47
05:41
Общество
Украинские националисты переключились на евреев и цыган
05:41
Политика
Блинкен и глава МИД Германии Бербок обсудили «российскую агрессию» в отношении Украины
05:35
Происшествия
Тело пенсионерки нашли в сгоревшей квартире после жалоб соседей на потоп в Уфе
05:23
Технологии
Маркетолог Муреева предостерегла от ночной зарядки смартфонов
05:16
Происшествия
Автомобиль загорелся после аварии на московской Петровке
05:02
Технологии
Мошенники научились воровать деньги через зараженные банковские приложения
05:02
Общество
ПФР напомнил условия получения «сельской надбавки» к пенсии
04:54
Общество
МВД России выступило за изменение порядка подтверждения экспортного оружия
04:53
Спорт
La Gazzetta dello Sport: презентация нового тренера «Спартака» Ваноли состоится 17 декабря
04:50
Происшествия
Концерт рэпера Платины в Екатеринбурге закончился эвакуацией зрителей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Тело пенсионерки нашли в сгоревшей квартире после жалоб соседей на потоп в Уфе

Происшествия
Тело пенсионерки нашли в сгоревшей квартире после жалоб соседей на потоп в Уфе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Уфа, 11 декабря. Жители Уфы обратились к спасателям МЧС с жалобами на потоп. По словам жильцов, вода поступала из квартиры сверху, где в это время лежала мертвая женщина.

Сигнал поступил из жилого многоквартирного дома, расположенного на Проспекте Октября. Спасатели прибыли по адресу, однако дверь им никто не открыл. Тогда они взломали замок и проникли в квартиру, увидев там тело 81-летней женщины. На ней были заметны термические ожоги, передает «Мой Башкортостан».

В комнатах сотрудники МЧС увидели следы копоти и горения. Однако пожарных по этому адресу ранее никто не вызывал. В настоящее время делом занимаются правоохранители, они устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

В Краснодарском крае проходит доследственная проверка по факту гибели двух мужчин. Их тела были найдены ночью в заброшенном доме после пожара.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Тело пенсионерки нашли в сгоревшей квартире после жалоб соседей на потоп в Уфе
пожар башкирия уфа труп потоп
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать