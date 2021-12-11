Тело пенсионерки нашли в сгоревшей квартире после жалоб соседей на потоп в Уфе

Уфа, 11 декабря. Жители Уфы обратились к спасателям МЧС с жалобами на потоп. По словам жильцов, вода поступала из квартиры сверху, где в это время лежала мертвая женщина.

Сигнал поступил из жилого многоквартирного дома, расположенного на Проспекте Октября. Спасатели прибыли по адресу, однако дверь им никто не открыл. Тогда они взломали замок и проникли в квартиру, увидев там тело 81-летней женщины. На ней были заметны термические ожоги, передает «Мой Башкортостан».

В комнатах сотрудники МЧС увидели следы копоти и горения. Однако пожарных по этому адресу ранее никто не вызывал. В настоящее время делом занимаются правоохранители, они устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

В Краснодарском крае проходит доследственная проверка по факту гибели двух мужчин. Их тела были найдены ночью в заброшенном доме после пожара.