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Маркетолог Муреева предостерегла от ночной зарядки смартфонов

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 05:23
Технологии
Маркетолог Муреева предостерегла от ночной зарядки смартфонов
pixabay.com

Москва, 11 декабря. Смартфон лучше не оставлять на зарядке ночью. Это убережет от лишних происшествий, последствия от которых могут быть крайне серьезными, предупредила маркетинг-менеджер компании Ireland Светлана Муреева.

По словам специалиста, при подзарядке ночью существует риск короткого замыкания, которое можно вовремя не заметить. Вероятность такого исхода увеличивается при использовании неоригинальных блоков питания и кабелей. При этом, отметила специалист, сам аккумулятор телефона ночная зарядка никак не повредит, передает «Газета.ру».

«Современные смартфоны оборудованы микросхемами контроллера заряда, которые регулируют подачу тока. Таким образом, исключен износ аккумулятор. Некоторые модели гаджетов во время ночной зарядки достигают 80% от уровня заряда батареи, после чего приостанавливают процесс», — объяснила Муреева.

Полное истощение аккумулятора не поможет продлить его срок службы. Такой популярный миф развеял руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.

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