Мошенники научились воровать деньги через зараженные банковские приложения

Москва, 11 декабря. Киберпреступники могут воровать деньги у россиян через зараженные приложения. Обычно к злоумышленникам данные попадают через банковские трояны, сообщила менеджер компании Angara Анна Михайлова.

Чистое банковское приложение может быть заражено не сразу. Пользователь может распознать это по косвенным признакам, например, после обновления появится запрос на установку из неофициального магазина, пишет «Прайм».

«Так делают вирусы-загрузчики, чтобы скачать полезную нагрузку в виде троянов и других вредоносных программ со своих подконтрольных источников», — объяснила эксперт Михайлова.

Еще один момент — запрос на разрешение использования «Специальных возможностей». После одобрения происходят кибератаки и загрузка банковских троянов и других вирусов. Эксперт Angara советует установить на смартфоны доступные защитные программы и не давать согласия на нелогичные запросы приложений.

Более 46 тысяч случаев дистанционного мошенничества зафиксировали в России за 11 месяцев текущего года. Самым популярным способом обмана оказался «звонок из банка». В тройку лидеров попали ложная информация о попавших в беду родственниках и помощь в розыске «злоумышленника».