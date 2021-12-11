ПФР напомнил условия получения «сельской надбавки» к пенсии

Москва, 11 декабря. Повышенная выплата за сельский стаж распространяется на неработающих пенсионеров, которые отработали от 30 лет и больше в соответствующей местности.

Сельский стаж учитывает работу, которая выполнялась до 1992 года, в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях. В таком случае профессия, специальность и занимая должность не имеют значения.

После 1992 года рассчитывать на надбавку могут пенсионеры, занятые в растениеводстве и животноводстве. Они могут работать на организациях, занимающихся сельским хозяйством, а также в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений организаций, для которых сельское хозяйство не является главным видом деятельности.

С января следующего года право на сельскую надбавку будет сохраняться вне зависимости от места проживания человека. На сегодняшний день для ее получения необходимо проживать на территории села, пояснили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Некоторые пенсионеры могут получить выплаты за два месяца перед новогодними праздниками. Речь идет о гражданах, которые получают выплаты в первых числах каждого месяца.