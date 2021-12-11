МВД России выступило за изменение порядка подтверждения экспортного оружия

Москва, 11 декабря. Российское МВД предложило изменить порядок подтверждения оружия, которое изготавливают внутри страны на экспорт. Так, ведомство хочет освободить его от криминалистических процедур.

Обязательному подтверждению, согласно Федеральному закону подлежит все экспортное и импортное оружие. Эта процедура производится при наличии заключения ведомства о его соответствии криминалистическим требованиям.

Многие виды оружия из-за этого требования не могут пройти процедуру из-за несоответствия криминалистическим требованиям. Производимые для экспорта варианты имеют возможность вести автоматический огонь, вмещать более 10 патронов в магазине.

«Предлагается внести изменения в статью 7 ФЗ "Об оружии", предусматривающие, что заключение МВД России о соответствии криминалистическим требованиям не требуется для прохождения обязательных процедур подтверждения соответствия гражданского и служебного оружия, предназначенных для вывоза из РФ», — говорится в документе.

МВД планирует запретить все виды сигнального оружия, оставив только пистолеты. Письмо с инициативой уже направлено в Минпромторг. По информации ведомства, в законе нет четких пунктов, которые обозначают виды оружия для использования для подачи сигналов.