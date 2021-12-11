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La Gazzetta dello Sport: презентация нового тренера «Спартака» Ваноли состоится 17 декабря

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 04:53
Спорт
La Gazzetta dello Sport: презентация нового тренера «Спартака» Ваноли состоится 17 декабря
pixabay.com  /  jorono

Москва, 11 декабря. Новый главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли будет официально представлен клубом 17 декабря. Тогда он даст первую пресс-конференцию, сообщило итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport.

Сейчас московскую команду возглавляет португальский специалист Руй Витория. Он не удовлетворил ожидания руководства «Спартака», поэтому совет директоров принял решение о его отставке. Красно-белые идут на девятом месте в чемпионате России с 23 очками.

Итальянец Ваноли ранее работал в тренерском штабе миланского «Интера», который на тот момент возглавлял Антонио Конте. Перед этим он был ассистентом в лондонском «Челси» и сборной Италии.

Недавно бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско ушел на повышение и занял пост главного тренера немецкого «РБ Лейпциг». Он заявил, что очень рад возглавлять большой клуб и с нетерпением ждет начала игр.

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