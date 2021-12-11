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Депутат ОПЗЖ Кива предупредил о подготовке военной провокации Запада против России

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 04:41
Политика
Депутат ОПЗЖ Кива предупредил о подготовке военной провокации Запада против России
facebook.com  /  Илья Кива

Киев, 11 декабря. Украина вместе со своими западными партнерами готовит военную провокацию против России. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.

По его мнению, таким образом Киев намерен достичь сразу двух желаемых целей. Одной из них является введение новых санкций в отношении России, другой — попытка заблокировать реализацию газопровода «Северный поток — 2».

«Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами — США и Великобританией — готовят на конец января военную провокацию с Россией», — написал парламентарий в своих соцсетях.

Публикации западных СМИ о якобы готовящемся вторжении Москвы на Украину являются первым этапом этой провокации. С помощью таких действий власти в очередной раз смогут списать провалы во внутренней политике на войну, считает депутат.

Вместо провокаций против России президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы подумать о последнем шансе урегулировать ситуацию на Донбассе, чтобы люди запомнили его как президента-миротворца. Такое заявление сделал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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Все новости / Политика / Депутат ОПЗЖ Кива предупредил о подготовке военной провокации Запада против России
запад илья кива Россия и украина военная провокация
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