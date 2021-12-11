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Глава администрации в Хабаровском крае предстанет перед судом за взяточничество

Происшествия
Глава администрации в Хабаровском крае предстанет перед судом за взяточничество
Прокуратура Республики Коми

Хабаровск, 11 декабря. Начальник администрации Комсомольского муниципального района в Хабаровском крае обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном отделении Следственного комитета.

Подозреваемый, по версии правоохранителей, вынудил представителя одной из фирм по оказанию услуг в области кадастровых и геодезических работ дать взятку. После получения денег глава администрации обещал помощь в рабочих вопросах. Сумма взятки составляла 20 процентов от общей прибыли организации.

В случае отказа госслужащий пригрозил препятствовать фирме в профессиональной деятельности. Таким образом, чиновник получил взятку на сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей.

Ранее инспектор центрального управления Ростехнадзора Сергей Куликов был арестован Хамовническим районным судом Москвы на два месяца. Он был задержан за вымогательство взятки в особо крупном размере.

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скр взятка хабаровский край глава администрации
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