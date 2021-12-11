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Градский во время своего последнего «Гoлoса» совершил два запоминающихся для зрителей поступка

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 04:36
Общество
Градский во время своего последнего «Гoлoса» совершил два запоминающихся для зрителей поступка
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 11 декабря. Финальный выпуск шоу «Гoлoс» с участием Александра Градского вышел в эфир Первого канала. Его записали 18 ноября — за десять дней до смерти музыканта.

В новом выпуске Градский выглядит достаточно здоровым. Поклонники заметили, что ему действительно тяжело держаться, однако он не казался замученным или сильно больным. Музыкант вступал в споры со своими коллегами и давал наставления исполнителям.

Во время передачи Градский внезапно принял противоположное с другими членами жюри решение. После выступления команды Леонида Агутина все начали прощаться с Кариной Купер. Однако в последний момент Градский нажал на кнопку и спас популярную на Западе певицу. Она настолько растрогалась, что поспешила обнять маэстро. Фанаты после этого момента отметили, что смотреть на умершего члена жюри было больно и тоскливо.

Запомнился Градский и традиционным спором с певцом Димой Биланом. Последний раскритиковал подопечных своего старшего товарища. Так, ему не понравился выбор амплуа для Татьяны Качуриной, которая выступила перед зрителями с народной композицией.

«Меня такие вещи очень пугают с детства, я не знал, куда деться, надо заволокординиться каким-то образом, мне на концерте слышать такое очень тяжело», — заявил Билан.

Градский вступил в спор с исполнителем. По его словам, он сам исполнял данную композицию, после чего неделю не мог разговаривать из-за высокого диапазона. При этом Татьяна справилась, хоть и казалось, что она «орет как резанная».

«И то, что Татьяна это сделала, вторая после меня: хочу посмотреть, у кого еще это получится», — резюмировал Градский.

В команде маэстро осталось еще несколько участников, которые будут продолжать выступать на шоу. На данный момент непонятно, как будут проходить съемки на следующей неделе. Некоторые предполагают, что его кресло займет другой именитый музыкант. Также есть предположение, что отца заменят старшие дети. Самые пессимистичные ставят на роспуск команды.

Градский ушел из жизни в ночь на 28 ноября. Певца положили в больницу за два дня до смерти, предполагая, что его разбил инсульт. Медицинские работники не смогли спасти жизнь музыканта.

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первый канал градский гoлoс
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