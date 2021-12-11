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Радиосвязь на гражданских самолетах в России могут заменить текстовыми сообщениями

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 04:33
Общество
Радиосвязь на гражданских самолетах в России могут заменить текстовыми сообщениями
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 декабря. Российские гражданские самолеты планируется оснастить системой связи «диспетчер — пилот» по линии передачи данных. Она заменит используемые сейчас радиопереговоры.

Речь идет о системе под названием CPDLC (Controller-Pilot Data Link Communications). Она активно используется во многих странах мира и позволяет устранить ограничения речевой связи, пояснил гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

«Применение CPDLC позволит устранить ряд ограничений речевой связи, таких как перегруженность речевых каналов, неправильное понимание или неправильная интерпретация информации из-за плохого качества связи и искажения сигнала», — цитирует его ТАСС.

Одним из главных аспектов такой системы является цифровой обмен данных между пилотом и диспетчером. Савицкий выразил надежду, что в будущем связь с самолетом будет работать только с помощью цифровой линии передачи данных, что позволит повысить эффективность между наземными и бортовыми системами.

Российское правительство ранее выделило дополнительные средства на разработку авиационного двигателя ПД-35 для самолета CR929. На эти цели было направлено еще 44,6 млрд рублей.

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самолет авиация радиосвязь
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