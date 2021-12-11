Кристина Асмус рассказала о смерти близкого родственника от COVID-19

Москва, 11 декабря. Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками печальной новостью о смерти своего деда. Но трагичное известие ее семья узнала не от врачей, а от похоронного агентства.

Дедушка Кристины Асмус ушел из жизни 7 декабря, в его День рождения. Причиной смерти стал коронавирус. По словам актрисы, о смерти стало известно от сотрудников похоронного агентства, которые предложили свои услуги по организации траурной церемонии.

«Дедушка… Лев Львович…. Он ушел позавчера… В свой День рождения. 7 декабря. От ковида. И жестоко семья узнала об этом не от врачей, а от похоронного агентства, которое позвонило рассказать о своих услугах», — написала актриса в Instagram.

Асмус поделилась и воспоминаниями о нем. Дедушка актрисы был металлургом и самым веселым «ворчуном». Она отметила его чувство юмора. Лев Львович любил творчество поэта Владимира Высоцкого. Будучи еще ребенком звезда «Интернов» каждое лето проводила в Новокузнецке.

instagram.com / @asmuskristina

«Это были самые счастливые месяцы в году. Походы в тайгу за грибами и шишками, рыбалка, дойка коровы, самая лучшая в мире баня, поездки в коляске мотоцикла - миллион счастливых воспоминаний», — отметила Асмус

Актриса уже не в первый раз откровенничает со своими поклонниками. Недавно Кристина Асмус призналась, что подвергалась критике и травле с самого детства. Очередные нападки в ее сторону начались после выхода фильма «Текст».