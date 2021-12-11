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Зеленский упрекнул Европу за создание «культа России» в западном медиапространстве

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 04:05
Политика
Зеленский упрекнул Европу за создание «культа России» в западном медиапространстве
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Киев, 11 декабря. Европа постоянно говорит о военной мощи России и тем самым создает «культ» вокруг Москвы. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1».

Кроме того, он обвинил европейских политиков в том, что они благоговеют перед РФ из-за страха перед ее военным потенциалом. При этом украинский лидер и сам признал, что в России сосредоточена одна из самых сильнейших армий мира.

«Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно», — высказался Зеленский.

Украинский президент также обратил внимание, что развернутая санкционная политика в сторону России наносит удар не только Москве. Из-за экономических ограничений страдает немало европейских государств. Он посетовал, что в этом контексте Украина и ее граждане остаются на обочине интересов мировых игроков.

Одновременно с тем Зеленский твердо настроен на евроинтеграцию и присоединение к НАТО. Правда, по словам политика, на пути Киева к Альянсу все время стоит некий «шлагбаум», который невозможно обойти. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично высмеяла президента Украины.

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