Киев, 11 декабря. Украинский лидер Владимир Зеленский отказался урегулировать ситуацию в Донбассе. Однако «окно возможностей» для этих действий все еще открыто, и он может им воспользоваться, считает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Два года назад политик уже говорил об этом варианте, когда рейтинг Зеленского еще не был на таком низком уровне. Однако сегодня еще не все потеряно и можно пойти по единственному верному пути.

«Зеленский мог сделать очень многое, существенное и эффективное, которое бы в своей совокупности привело к мирному урегулированию и полному выполнению минских соглашений. Он этого не сделал, но окно возможностей остается открытым», — объяснил Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.

В ходе общения с журналистами издания глава политсовета ОПЗЖ также заявил, что у Украины нет будущего в составе НАТО. По его словам, членство в Альянсе значительно усугубит ситуация в стране.