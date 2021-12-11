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Правительство России запретило въезд иностранцам из девяти африканских стран и Гонконга

Общество
Правительство России запретило въезд иностранцам из девяти африканских стран и Гонконга
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 декабря. Кабмин России ввел ограничения на въезд в страну иностранцам из девяти африканских государств и Гонконга. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

До принятия решения запрет на въезд в Россию не действовал для владельцев дипломатических паспортов и служебных виз. Также члены экипажа воздушного, морского и речного транспорта могли попасть в РФ. Новое распоряжение отменило список исключений.

«Ботсвана, Зимбабве, Специальный административный район Гонконг Китайской Народной республики, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, Южно-Африканская Республика», — указан в документе список стран, резидентам которых запрещен въезд в РФ.

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что Россия будет ужесточать контроль за распространением эпидемии коронавируса на фоне появления нового штамма «Омикрон». Особенно внимательно будут работать сотрудники пограничных служб, принимающих россиян из африканских регионов.

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кабмин мишустин въезд
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